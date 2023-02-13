明（14日）就是西洋情人節了，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享12星座女想得到的禮物，其中巨蟹女想收到有紀念意義的禮物，例如杯子或情侶裝，牡羊女想收到時髦的禮物，例如限量版包包或精品，摩羯女想收到感到舒壓和放鬆的禮物，例如蠟燭、精油或按摩器，雙子女則是想收到有創意變化的禮物。

▍水象星座（巨蟹女、天蠍女、雙魚女）

水象星座的女孩們心思較細膩，易因一點小事而被感動，對於自己身邊的人事物都很珍惜且念舊，巨蟹女想收到具有紀念意義的禮物，像是印有兩人紀念日的杯子或情侶裝，天蠍女想收到有質感的禮物，像是香水、手錶都能擄獲她們芳心，雙魚女想收到具有文藝氣息的禮物，像是一些具有設計感的文創小物，都會愛不釋手。

▍火象星座（牡羊女、獅子女、射手女）

火象星座的女孩們重視與朋友互動，在團體中屬於不可或缺的風雲人物，負責帶動氣氛，牡羊女想收到時髦流行禮物，像是限量版的包包或精品，能讓她們在姊妹群中最亮眼，獅子女想收到精緻貴重的禮物，才能襯托她們的高貴，射手女想收到特別有創意的禮物，如能讓她們感到驚喜會更開心。

▍土象星座（金牛女、處女女、摩羯女）

土象星座的女孩們謹慎務實，雖也會注重浪漫環節，但更加看中禮物實用性，不喜歡收到沒有用到的東西，金牛女想收到好吃的東西，如想得到她們芳心，買好吃的準沒錯，處女女想收到每天用得到的禮物，像是杯子、鑰匙圈，摩羯女想收到能感到舒壓、放鬆的禮物，像是香氛精油、蠟燭，或按摩器，都能讓她們心情好。

▍風象星座（雙子女、天秤女、水瓶女）

風象星座的女孩們創意十足，喜歡探索生活和社交，也注重心靈層面的富足，雙子女想收到有創意變化的禮物，像是新上市的化妝品，或可一起動手組裝東西，都能為兩人感情加溫，天秤女想收到之前考慮很久，卻遲遲無法決定的禮物，如對方能發現喜好並直接買單，她們會覺得很有心，水瓶女想收到具有科技感的禮物，像是家電用品，能幫助生活便利，就能讓兩人相處的時間更多。