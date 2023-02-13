111年全國語文競賽圓滿落幕，在客家語組的各類競賽項目中，高雄市代表選手們獲得優異的成績，高雄市政府客家事務委員會特別選在2/11開學前舉辦表揚典禮，嘉勉選手們積極用心的堅持與學習，展現客家人團結合作的精神。

高雄市客委會楊瑞霞主委表示，恭喜得獎的選手，並感謝參賽選手們的努力，在集訓期間出錢出力的老師及家長也是很重要的幕後推手，傳承客家文化、鼓勵孩子說客家話，絕對不能缺少的是家庭的參與，家長除了鼓勵、支持孩子積極參加比賽外，更期望家庭中能落實說客語。

全國語文競賽客家語組高雄市代表選手們獲得優異的成績(高雄市客委會提供)

在新竹市舉辦的「111年全國語文競賽」，高雄市36位師生參賽，有13人榮獲特優、15人優等、5人甲等，尤其在首辦的「讀者劇場」中奪下國小組特優，可見高雄市多元推動客語復振有成。

客家諺語有句話：「輕霜打死單根草，狂風難催萬木林」，客語指導老師群、各年齡層的選手及家長們凝聚出一股力量，期望未來能持續堅持與努力，薪傳客家語言。客家人才需要從小培育，位於新客家文化園區文物館內的「火焰蟲非營利幼兒園」即將於3月開園，全新校舍落成，提供孩子在安全、溫馨且友善的客語環境中學習成長，歡迎家中有適齡孩子的家長可以到園參觀。