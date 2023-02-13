面對疫後多元服務需求，雄獅旅遊事業單位即日起招募產品企畫、全台業務等，無業務經驗者通過3個月評核提供獎金1萬元，薪資加業績獎金後年薪有望上看百萬。並因應集團國際化策略布局，特別招聘具英、法、西班牙、德、日、韓、粵、越南語等各語言專長人才。

此外，雄獅集團「欣食旅」餐飲事業持續發展，旗下已有「gonna」和「光一」兩大品牌，若包括首季將於台北松山文創園區開幕的全新品牌「Island133」，全台共有10間據點，此次招募將為各品牌展店人力配置做足準備，以掌握生活產業商機。

雄獅集團表示，疫後加快腳步轉型生活產業，深耕國內食、宿、遊、購、行領域，積極發展文化與觀光場域，同時擴大國際化經營版圖，導入數位化應用，希望找尋具熱情和專業創新的人才，一同帶給消費者嶄新的服務體驗，提升台灣觀光服務價值。

而人才是企業發展的重要基石，雄獅集團重視全方位的人才培育，鼓勵員工申請職務轉調，或因應組織需求進行海外工作輪調。據統計，內部已有25％員工參與輪調，不僅拓展個人職涯想像，也同步提升公司競爭力。