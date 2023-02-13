此外，美國軍方在周日於加拿大邊境擊落一不明高空物體，為本月第四次的擊落物體，疑似為另一個來自中國的間諜氣球，為地緣政治添加更多不安。美方也在上周五宣布，將六家中企列入實體黑名單。

周一香港恆生指數收窄跌勢，下跌26.00點或0.12%，為21164.42點。國企股(H股)升0.26%，為7144.45點。科技指數升0.29%，為4374.90點。

在美中關係緊張之下，港股近兩周已跌千五點。

領展房屋跌12.8%，報54.7港元；該公司公布釋股籌資計畫，以全面包銷方式進行「五供一」的供股集資，並且每股的認購價折讓3成。高盛等公司隨後下調該公司評級。瑞銀表示，領展此舉短期會對地產股造成壓力。

其它香港當地的房地產股受壓，新世界發展跌6.7%；九龍倉置業跌2.9%；新鴻基地產跌2.6%。

新東方在線跌14.9%，報51.7港元；據港交所資料顯示，執行董事兼財務長尹強在2月9日減持100萬股，涉資6159萬港元，持股比例降至0.4%。