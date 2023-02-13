111學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組8強複賽，單循環賽第2天就出現緊張刺激的延長賽，全場曾落後多達27分的北一女中，在第4節打出37比13瘋狂攻勢，不但追上分數，將比賽逼進延長賽，加班的5分鐘延續氣勢，最終北一81比74力克南山高中，從預賽到本階段累積開季7連勝。

北一女中總教練駱燕萍指出，這場比賽球隊遇到命中率不佳、場上球的流動偏少、大家未積極跑動等問題，造成將近30分落後分差劣勢，但最後透過犯規戰術凍結時間，把握機會追分，並在最後關頭打出球隊該有的節奏，也找回外線準星，是一場很好的學習，很多小細節都練到了，她也苦笑道：「應該是我們遇過最大分差的逆轉，雖然對球員是很好的磨練機會，但最好還不是要再打這麼緊張的內容了。」

此役北一女中高三後衛鍾欣旂繳出22分、11籃板、10助攻大三元數據，在球隊第4節追分階段，於最後40秒內連進3記三分，其中倒數0.7秒的追平三分球，更讓她開心歡呼，她笑說：「自己第一次有這樣經驗，所以我也大叫出來，真的很開心！」

對於比賽所剩時間不多，仍頻頻在三分線外放冷箭，鍾欣旂提到：「球隊平常練球每兩周也會磨練類似狀況，就是3人一組，模擬比賽最後1分半鐘的外線出手的準度測驗，教練會給大家設定目標，例如出手幾次必須進幾球，今天上午練球也有練到，也運用到場上。接下來希望可以靠我們自己盡量爭取勝場數，搶進4強。」