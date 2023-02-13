國民黨副主席夏立言一行於2月12日傍晚抵達上海，即會見上海市委書記陳吉寧，雙方在加強兩岸交流合作方面有高度交集，特別是對於推動文化和青年交流尤其有共識。陳吉寧談話時表示，台灣在文化藝術領域創作上的成就，對於許多上海市民而言具有高度吸引力，都希望能夠有更多的文藝交流活動。

陳吉寧表示，從他曾擔任北京清華大學校長的經驗來看，兩岸青年學生交流有許多美好的成果，未來也希望在這幾個領域加大加深交流，讓過去的盛況能夠延續下去。

夏立言在會談時表示，他過去從事外交工作時，就深知台灣在文化軟實力方面頗具國際水準，非常值得推廣。加上兩岸又有文化相近的優勢，所以台灣應該要充分發揮潛力，讓更多上海市民和大陸民眾認識台灣的美好，也有助於兩岸共同跨越分歧、能夠彼此欣賞。

夏也強調，自一年多前以線上方式參與海峽青年論壇時開始，就一直不斷強調兩岸青年交流的重要性，不僅有助於增進彼此理解和情感聯繫，從而裨益兩岸關係，而且對青年本身的生涯發展也有幫助，值得未來加強推廣，相信兩岸對此應該都有共識。

此外，夏立言今上午出席在上海舉辦的兩岸青年企業家交流活動發表致詞，並在活動結束之後與上海的台商台胞進行座談。他致詞時強調，國民黨會堅定的支持兩岸青年交流，保障兩岸人民從事合法正當交流的權益，確保這股力量能夠持續不墜。

夏立言一行在完成上海的行程之後，已於13日下午搭乘高鐵前往武漢，並於明日上午進行與當地台商台胞座談、參訪辛亥革命紀念館等行程。