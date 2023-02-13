證交所今（13）日表示，本國及第一上市公司分別計895家及76家，共計971家皆已於2月10日前完成今（112）年1月營收申報作業。1月份全體上市公司營收3兆117億元，年減9.86％，營收成長公司共253家，衰退公司共718家，較110年同期則減少1.83％。

1月營收呈現成長趨勢之主要產業為其他電子業、觀光事業及貿易百貨業，各年增42.87％、35.94％及19.69％；呈現衰退趨勢之主要產業為航運業、金融保險業及光電業，年減各為43.43％、41.57％及37.56％。

證交所分析，其他電子業因中國封控結束，代工廠恢復正常生產，觀光事業受跨境旅遊復甦及春節連假旺季需求，貿易百貨業受春節內需消費影響。

至於1月營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，且春節影響生產活動使貨量減少，金融保險業因保險業務淨收益減少及匯兌損失增加，光電業受傳統淡季及市場需求下滑影響。