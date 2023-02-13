因應全球快速成長中的浮動式風電發展趨勢，經濟部在最新公告的浮動式風場示範計畫辦法中調整單一案場裝置容量限制，單一案場容量規模可望由原訂50MW提升為90至180MW，將大幅提升示範計畫的經濟效益、增加國內外供應鏈的投入意願。而有經驗與技術能力的開發商除了可以設計最佳的風場排列方式以驗證示範風場的發電效益與海域利用率，也可在尋求適合的浮台類型、錨定系統、施作工法等過程中，替未來浮動式風場擴大規模、朝商業化發展奠定良好基礎，並累積重要的營運經驗。