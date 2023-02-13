因應全球快速成長中的浮動式風電發展趨勢，經濟部在最新公告的浮動式風場示範計畫辦法中調整單一案場裝置容量限制，單一案場容量規模可望由原訂50MW提升為90至180MW，將大幅提升示範計畫的經濟效益、增加國內外供應鏈的投入意願。而有經驗與技術能力的開發商除了可以設計最佳的風場排列方式以驗證示範風場的發電效益與海域利用率，也可在尋求適合的浮台類型、錨定系統、施作工法等過程中，替未來浮動式風場擴大規模、朝商業化發展奠定良好基礎，並累積重要的營運經驗。
看好台灣發展 RWE推浮動式離岸風力發電雲端教室
經濟部1月公告更新版浮動式風場示範計畫草案，德國萊茵再生能源（RWE）樂見台灣政府放寬單一案場容量限制、延展完工併網時程，有望加速台灣浮動式風電發展邁入嶄新的里程碑。RWE持續攜手多方利益關係人共同推動台灣浮動式發電市場發展，其中包含推出中文版「浮動式離岸風力發電雲端教室」，希望將更多浮動式風電知識與永續觀念引進台灣，與在地產業鏈共同創新、驅動技術升級，並提升大眾對再生能源的理解。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。