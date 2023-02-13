飾演主角文欽的（右1）張耀仁，在劇中與（左起）洪毓璟、蔡昌憲、黃迪揚是從小一起長大的換帖兄弟。（公視台語台提供）

黃鐙輝與蔡昌憲在電影《艋舺》之後時隔13年再度合作，13日與方文琳、謝銘祐、張耀仁、吳子霏、黃迪揚、洪毓璟、江宏恩等演員一起出席公視台語台時代愛情劇《鹽水大飯店》開鏡儀式，黃鐙輝表示兩人私下常約出去玩，但是「遺憾」現在還沒看到蔡昌憲的兒子小菜包，因為小菜包在疫情時期出生，後來各自都很忙也沒空約，所以一直還沒去看「乾兒子」，被發現「遺憾」2字用詞不當，他立刻轉頭跟蔡昌憲討論「其實等下就可以約了，乾爹都還沒看到」。

蔡昌憲搞笑自封與張耀仁、黃迪揚是劇組「F（Father）3」，因為意外發現他們的共同點居然是小孩年齡一樣大，分別只差3至6個月，私下常常圍一圈交換育兒心得、親子餐廳資訊。

隋棠日前被鄰居控訴擾鄰，被問到有小孩是否容易吵到鄰居？蔡昌憲說其實很難避免，幸好「我們的鄰居超好」，因為小孩很愛往地上丟東西，即使有鋪地墊也，因為小孩聽到清脆感更興奮，只能一直糾正，只能盡量讓環境沒有噪音。

有1女2子被稱「小孩很多」的黃鐙輝笑說，要預防被控擾鄰的方法就是「盡量不要有鄰居」，因為小孩真的滿難控制，但他得意表示：「還好我住一樓，樓下是停車場，如果有人說小聲一點，那應該就是鬧鬼！」他建議有小孩還是要做好敦親睦鄰這件事，不然真的會很尷尬。

黃鐙輝還自曝其實吵到鄰居的不是小孩而是他，有天鄰居語重心長來問：「昨晚沒事吧？聽到你大聲在罵人、很生氣，是跟老婆吵架嗎？」他回想後笑答：「沒有啦！昨晚我打電動，我是在罵隊友啦！」原來打電動時罵隊友太大聲竟被誤會是夫妻吵架。