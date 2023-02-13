星雲大師荼毘大典 佛光山長老跪著合掌目送靈龕進火爐 16:522023/02/13 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上千名星雲大師的僧信弟子和信眾在沿途護送至荼毘會場。（張毓翎攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 荼毘儀式進行時，即使未對外開放，許多他的僧信弟子及追隨大師的信眾，都依然留在荼毘會場周邊等候。（張毓翎攝） 佛光山開山宗長星雲大師13日圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺荼毘，上千名他的僧信弟子和信眾在沿途護送至荼毘會場，眾人合掌、唱誦佛經，由佛光山的長老們移靈龕至荼毘台上，並覆蓋經被後紛紛跪著合掌，目送靈龕進火爐。 荼毘儀式進行時，即使未對外開放，許多他的僧信弟子及追隨大師的信眾，都依然留在荼毘會場周邊等候，目前法體已荼毘火化完畢，待冷卻後預計傍晚5時30分許啟程返回高雄佛光山，安葬於萬壽園。 未能來台 國台辦龍明彪等人改赴江蘇弔唁星雲法師 送別 星雲大師 星雲大師的心靈解藥 #台南 #星雲大師 #荼毘 #大仙寺 #佛光山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 巡山插曲！星雲「涅槃塔」太高一度卡住上不了車 13:142023/02/13 生活 萬人聚集緬懷星雲 心保和尚：相信法師很快會乘願再來 10:352023/02/13 生活 星雲法師讚頌典禮9時開始 上萬人湧入佛光山 08:562023/02/13 生活 黃明昭率高雄市警局弔唁星雲 引大師「五戒」期許警界新風氣 11:542023/02/12 社會 新聞透視》兩岸乍現春暖 民進黨自信不足斷契機 04:102023/02/13 政治要聞 星雲法師圓寂讚頌典禮 陳建仁隨蔡英文到場致意 09:382023/02/13 生活 憶大師談融和 洪秀柱促兩岸溝通 04:102023/02/13 兩岸要聞 星雲大師涅槃塔移動巡山 眾弟子跪送最後一程 10:512023/02/13 生活 大陸信眾難到佛光山悼祭星雲 蔣萬安5字喊話相關單位 13:492023/02/12 政治 星雲法師圓寂讚頌典禮 陳其邁頒發高雄市榮譽市民證書 10:402023/02/13 政治 星雲法師今下午荼毘 警方一早在大仙寺實施交管 12:042023/02/13 生活 星雲大師法體送大仙寺荼毘 逾千信徒跪拜送行 16:202023/02/13 生活 龍明彪大覺寺弔唁 續推動兩岸交流 04:102023/02/13 兩岸要聞 時論廣場》星雲大師的心靈解藥（趙政岷） 20:212023/02/12 時論廣場 蔡英文視察中鋼再生水系統 節約自來水給民生用途 15:172023/02/13 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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