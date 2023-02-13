荼毘儀式進行時，即使未對外開放，許多他的僧信弟子及追隨大師的信眾，都依然留在荼毘會場周邊等候。（張毓翎攝）

佛光山開山宗長星雲大師13日圓寂讚頌典禮結束後，發引至台南白河大仙寺荼毘，上千名他的僧信弟子和信眾在沿途護送至荼毘會場，眾人合掌、唱誦佛經，由佛光山的長老們移靈龕至荼毘台上，並覆蓋經被後紛紛跪著合掌，目送靈龕進火爐。

荼毘儀式進行時，即使未對外開放，許多他的僧信弟子及追隨大師的信眾，都依然留在荼毘會場周邊等候，目前法體已荼毘火化完畢，待冷卻後預計傍晚5時30分許啟程返回高雄佛光山，安葬於萬壽園。