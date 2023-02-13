何戎結婚超過20年，常在社群分享婚姻經營之道，是大家心中的模範老公，日前他接受MOMOTV《TALK一杯》專訪，以人夫的角度來闡述從婚姻中學習的經驗，更提到有句話是各位太太們千萬不能說出口，有可能成為爭執導火線。

何戎表示夫妻吵架是難免的，無論是誰吵贏，最終結果都是雙輸的局面，他說雙方吵架時，口頭上不免有尖銳的話語，尤其是相處久了，知道如何讓對方一刀斃命，何戎勸告大家不要把另一半逼到牆角，因為會狗急跳牆，並提到吵架時有些太太會說：「你有種打我。」

他表示千萬不能這樣講，因為這句話很有可能成為家暴導火線：「我就知道你沒種。有種沒種這種事情不是靠這個決定，所有家暴的那個導火線，都是這樣來的。」他解釋有時候男人言語上面拚不過的時候，他就只能用原始的方式，當他力氣比你大的時候，他就很容易就會失控。何戎也提醒當吵架火藥味越來越大，建議先冷靜下來並遠離現場，有獨處的空間才可以好好思考怎麼解決現在的狀況。

談到老婆Kelly，何戎滿是稱讚，他說Kelly比他早3年出社會，期間不乏親朋好友幫她介紹不錯的對象，而且當時何戎正在當兵，他稱讚Kelly秉持著一個觀念：「她認為在交往期間，只要沒什麼大問題，就願意等待。」何戎也提到自己當兵期間，每天都會寫一封情書給Kelly，展現出即使在兵旅生活，仍願意花時間分享生活給對方，也避免因通訊不夠密切，導致兵變等問題。

他坦言即使夫妻生活美滿，也有面對婚姻危機的時候，他說結婚第2年時，夫妻倆都在媒體業工作，上班時間正好錯開，就算Kelly醒著等何戎結束夜班回家，何戎也容易因為忙了一天不想說話，所以2人想好好聊天都沒辦法，導致Kelly當時衍生「不如歸去」的想法，何戎在若干年後才意外得知這件事，他也感嘆當下第一反應竟是「我這麼好，怎麼可能？」的念頭，反而不是在檢討自己。

何戎藉此鼓勵各位老公們，即使工作再忙再累，也要努力5分鐘護一生：「當你太太想要跟你聊天的時候，你就是花個 3、5分鐘，每天花點時間彼此分享一下工作上的事情，是很重要的一件事。」

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