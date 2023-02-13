交通部北觀處主辦的「2023掀風潮」活動，終於回歸，日前正式開幕，開幕當天天氣晴朗，第一個假日就吸引了超過4000人次入園。也引起當地警力加派人力協助交管、維安，也為這次活動揭開了序幕。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處11日起，在基隆和平島地質公園舉行「2023掀風潮」活動，以基隆的「風、雨」作為主軸，推出冬季北海岸限定的玩法。

開幕當天，基隆市罕見出現晴空萬里的天氣，第一個假日就吸引了超過4000名遊客進場，也讓基隆市警方出動空拍機掌握會場狀況，並運用公園入口購票系統掌握現場人潮，並由巡邏警力協助疏導人群。

和平島公園指出，「掀風潮」是一場關於氣候行動的展覽，透過獨有的吃喝玩樂方式，實踐行在地、玩當季；以「聲漫」、「冬泳」、「湯屋」三大概念，讓民眾從視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺等不同的角度，感受冬天北海岸鮮為人知的魅力。

和平島公園的「2023掀風潮」活動，期間自2月11至3月12日長達一個月。北觀處代理處長游麗玉表示，這項系列活動歡迎民眾們在2023年的開始，一同打破常規、擁抱風雨的美好到北海岸，跟著風雨與地景，感受北海岸最原始的溫柔，不論陰晴、不畏風雨，只要有好心情就是最適合出遊的好日子。

另外，和平島公園也結果現實與虛擬，民眾只要在2月4日至3月4日的活動期間內，於湖海灣及情人湖兩處指定地點拍照，在北觀處臉書粉專水路無料貼文下方留言「＃掀風潮 ＃水路無料」，並上傳二處拍攝照片之民眾，可有機會獲得無料水路搭船體驗，跟著水路、陸路雙導覽一同打破時間界線，回到數百年前的基隆，深度了解基隆的多元文化與歷史人文。