中美氣球事件延燒，美國商務部日前將6家中國企業列入黑名單，理由是他們可能參與了關於氣球的「間諜行動」。對此，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，中方強烈不滿、堅決反對，將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。

美國在擊落飛入其領空的中國偵查氣球後，美國商務部11日宣布，包括北京南江空天科技股份有限公司等6家中國企業因與共軍航空航太計畫有關，列入黑名單；並指共軍正在使用高空氣球進行「情報和偵察活動」，違背美國的國家安全利益。

財聯社報導，汪文斌指出，我們一向堅決反對美國對中國機構企業和個人實施非法單邊制裁及長臂管轄。中國民用無人飛艇誤入美國領空，完全是一起由不可抗力導致的意外偶發事件。

汪文斌表示，中方已多次向美方說明情況，然而美方濫用武力、過度反應、升級事態，違反國際法精神和國際慣例。現在又炒作渲染，變本加厲，以此為藉口，非法制裁中方企業和機構。

汪文斌強調，中方對此強烈不滿，堅決反對。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和機構的合法權益。