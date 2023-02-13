全台收心開學，基隆市警察局少年隊於基隆高中舉辦111學年度第2學期「友善校園周」宣誓活動，以「對抗網路霸凌-截圖、反映、找 iWIN」為主題，呼籲學生遭遇網路霸凌時，或任何網路上的不當行為，務必要保留相關證據，不要獨自面對，並尋找幫助，解決遭受網路霸凌問題。

宣誓活動一開始先以反霸凌影片揭開序幕，再由基隆高中學生自編校園話劇加強反霸凌概念，現場氣氛十分熱鬧，透過寓教於樂的方式，更能使學生了解如何反制網路霸凌，保護自己。

市警局指出，有鑒於目前網路霸凌之危害日益嚴重與多樣化，若遭遇網路霸凌時，可先釐清霸凌的行為樣態及確認可對應方式，並截圖或錄影存證，不要獨自面對，可以向家長及老師尋求協助，若情形已涉及違法，可以直接向警方報案，並可連結iWIN網路內容向防護機構申訴。

市警局表示，為保護學生安全及建構健康上網、友善、無毒的校園環境，會持續強化各項校安維護及宣導作為，於各級學校上、放學時段以及學校重要活動時，派員執行守望勤務及於放學後針對學生易聚集、滋事場所加強巡查，以杜絕不法。並將積極辦理多元化的校園法治教育暨預防犯罪宣導，將各種正確的法治觀念有效傳達給每位學生，以打造學生安心、家長放心、溫暖有愛的城市。

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