北市YouBike 1.0系統已於去年12月全數停用，改為2.0系統，但新北市部分地區仍是1.0系統；一名網友抱怨，他日前從深坑騎YouBike到北市京站發現騎的是1.0系統，無法還車，差點需原路返回，罵「草X馬的台北」；但網友們分2派，有人說確實不便民，有人說訊息早已公告，原PO要自行注意。

「我現在只想說，草X馬的台北！」該網友在臉書「爆怨公社」發文，他日前從新北市深坑騎YouBike到台北市京站，抵達時發現他所騎的YouBike1.0系統無法在北市還車，在現場待了1小時才遇到工作人員幫忙解決問題，他發文怒批「要不是剛好遇到工作人員，我不就還得再騎回深坑去嗎，但就算如此，也要計費到他幫我還車為止才行」。

該網友說他原本花1個多小時從深坑騎到台北，再花1小時想辦法還車，認為至少YouBike手機APP應該更新顯示，提醒1.0系統無法再北市還車，他再現場甚至看到1.0系統的車柱卻無法使用；後來他向YouBike公司反應，對方隨即將原本1.0系統更換成2.0。

其他網友留言「已經好幾年不曾騎了，但也知道已經公告很久很久了，但還是覺得很爛，喊著雙北生活圈，卻連個腳踏車都不同調」、「就不懂為何不統一一種就好，對不熟悉的民眾甚至遊客很困擾」；不過也有不少人認為更換系統的訊息已經公告許久，「宣傳很久，只能怪自己不注意」、「要別人更新自己卻不更新」、「這事連遠在南部的我都知道了」。