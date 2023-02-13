高雄61歲黃姓男子負氣吵架離家出走，身上沒錢，竟把歪腦筋動到旗津天后宮前的許願池，趁深夜無人、直接跳入池中大肆搜刮500元的銅板。廟方隔天一早發現池中硬幣全被清空，立刻報警。警方循線逮獲黃男，他兩手一攤表示零錢全花了，全案詢後依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

黃男是旗津當地人，平時打零工度日，日前他和家人吵架後負氣離家，身無分文的他，想到天后宮前許願池有不少香客信眾拋下的銅板，9日深夜趁四下無人，直接跨越許願池的欄杆跳入池中，大肆搜刮銅板，花了半小時將銅板撿乾淨，還跑到一旁的「豐收廣場」清點自己的戰利品，確認得手一共500元現金後才離開。

隔天一早，廟方發現許願池的銅板不翼而飛，立刻報警。警方透過監視器畫面迅速鎖定黃男，10日晚間在海岸公園的涼亭裡找到他，隨即將他逮捕。

黃男被逮後一度裝傻表示不知情，員警出示監視器畫面後才坦承犯行。員警詢問他贓款去向，他兩手一攤、表示早就花光。

警方查出，黃男與家人吵架後匆忙離家，身無分文又不願向家人低頭，才會跑到天后宮撈許願池的硬幣。員警另在黃男腳踏車上找到一把失竊的女用拐杖，全案警詢後，依竊盜罪嫌移送法辦。