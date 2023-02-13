去年經濟的不確定性使美股標普500指數和那斯達克指數跌入熊市，FAANG明星股（Facebook母公司Meta、蘋果、亞馬遜、網飛和Google母公司Alphabet）全跌得灰頭土臉，創下了十多年來最差的表現。分析指出，美股可望迎來新的牛市，標普500指數和那斯達克指數將收復去年大跌的失土，此時有幾檔FAANG股票將在這波反彈中佔得有利的位置，有一支甚至現在就是買進時機，但有一支要考慮避開。

●FAANG地雷股：Facebook母公司Meta Platforms

全球最受歡迎的4大社群app當中，Meta旗下Facebook、Instagram和WhatsApp就占了3個，使Meta成為全球第二大數位廣告平台，其最近發布的財報雖然意外強勁，但也暴露出業務中的一些「裂痕」，可能促使投資人縮手。

去年第四季Meta每日活躍用戶數逼近30億個，執行長祖克伯表示，每天使用Facebook、Instagram和WhatsApp的用戶創下新高。儘管如此，Meta第四季廣告營收卻下滑4%，獲利較前一年同期大減52%。來自宏觀經濟的阻力絕對是造成影響的原因之一，但投資人仍應留意兩個問題。

首先，Meta的每日活躍用戶數創下新高，但廣告收入卻未能隨之增長，這意味著在抖音（TikTok）等競爭對手越來越受歡迎之際，Facebook和Instagram等app的吸引力可能正在流失。此外，如果 Meta的每日用戶數已經達到30億人，那麼投資人可能開始懷疑其社群平台是否已經接近飽和。無論是哪種情況，未來幾年，Meta的廣告業務都可能難有明顯的長進。

其次是Meta去年獲利腰斬，其中一個原因就是元宇宙（metaverse）技術發展部門Reality Labs的虧損擴續擴大，使投資人不得不懷疑Meta能多快拓展該業務，尤其是看到Reality Labs去年營收下滑5%，至22億美元，而營業虧損達到137億美元，創下新高記錄，以這種燒錢的速度來看，Meta未來的日子恐怕也不好過。

投資人雖然應暫時避開Meta，但不表示股東應該賣出股票。如果Meta在元宇宙的雄心壯志獲得成功，未來該公司將更加值錢幾乎是毋庸置疑的事，因此待該公司能否重新加速增長的態勢較為明朗時再開始買進或加碼其股票，或許是比較保險的做法。

●FAANG立即下手股：網飛

去年全球經濟陷入困境，網飛也受到重創，受通膨升溫影響，其去年第一季用戶下滑，為十多年來首見。強勢美元亦給營運帶來衝擊。所幸這些來自經濟的逆風只是一時的困難，其去年第四季財報給出了一些正面的消息。網飛第四季用戶成長4%，優於華爾街預期，其中一個原因是新推出的附廣告訂閱方案獲得成功。

此外，該串流媒體巨頭上周正式推出了防止「寄生帳密」的方案，將要求用戶設定主要位置，以及每加入一位成員需額外付費。網飛表示，全球約有1億人共享其串流平台上的帳號與密碼。

就整個產業來看，網飛在用戶參與度方面傲視同業，主要歸功於該公司在內容方面的領先地位。根據尼爾森（Nielsen）所做的收視調查，去年15部最受歡迎的串流劇集中，網飛就佔了13部；而15部最收視最佳的串體電影中，網飛就佔了5部。此外，網飛是2022年下載量排名第二的娛樂型app，僅次於抖音（TikTok），對這個仍處於萌芽階段的串流媒體產業而言，這意味著網飛仍然穩居強大的競爭地位。

根據Omdia調查，消費者在訂閱影片服務上的支出將以每年7%的速度成長，到2027年估將達到1180億美元，而線上影片廣告支出將以每年14%的速度增長，達到3620億美元。基於其品牌權威和最近推出的附廣告方案，網飛在這兩大趨勢中將占有優勢。