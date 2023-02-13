此外，下游業者採購意願提升，加上大陸浙江石化年產52萬噸裝置停車檢修，新增產能金發科技、吉化揭陽及東方石化合計年產46萬噸延後投產，AN短期可望出現一波漲勢；台塑、中石化（1314）AN年產28萬噸、22.4萬噸，營運加分。

廠商表示，大陸疫情管制鬆綁，市場預期推出許多政策刺激經濟，有利需求提升，且近期乙烯成本上漲，元宵節後工廠逐漸恢復開工，價格應可盤整向上。

EVA因大陸疫國內外旅遊陸續開放，終端消費提升，3月進入鞋材旺季，加上矽料下降，下游光伏組件廠獲利改善，帶動需求好轉，預期EVA價量行情持續提升。

台塑大陸寧波EVA年產10萬噸，兩岸產能達34萬噸。台聚、亞聚台灣LDPE/EVA年產均為15萬噸；另有大陸古雷30萬噸EVA裝置，支援擴大搶市。

大陸EVA行業開工率約84.67％。2月大陸燕山、泉州石化、浙石化及天利高新均有停車檢修計劃，預計光伏級EVA繼續向好。

此外，AN、SAP及AE也在歲休、需求復甦雙效拉抬，行情穩步看漲。台塑指出，近料丙烯上漲，大陸順勢推漲SAP售價，加上節後下游開工率提升，後市可望逐步攀揚。

年後AE需求提升，且3月廠商集中檢修，合計年產73萬噸，佔大陸產能22％，供應偏緊，加上印度塗料旺季將至，後市穩步墊高。