明年台北市大安區立委提名，國民黨陷入「馬系內戰」。前總統馬英九子弟兵、台北市議員鍾沛君今在臉書提出4點保證，劍指另一也已表態爭取國民黨提名參選大安區立委，同屬馬系的總統府前副秘書長羅智強曾落跑、荒廢選民服務。（截自鍾沛君臉書）

明年台北市大安區立委提名，國民黨陷入「馬系內戰」。前總統馬英九子弟兵、台北市議員鍾沛君今在臉書提出4點保證，劍指另一也已表態爭取國民黨提名參選大安區立委，同屬馬系的總統府前副秘書長羅智強，暗批曾落跑、荒廢選民服務。

有趣的是，除鍾沛君、羅智強外，國安會前副秘書長楊永明與黨籍台北市議員王欣儀與徐弘庭也都評估爭取國民黨提名參選台北市大安區立委，而楊也是馬政府時代的政務官。

鍾沛君今在臉書提4點保證，承諾若當選立委，2028、2032年不參選總統；2026、2030年不參選台北市長；保證不會全國行腳，做好區域立委本分；保證一生固守大安，就算搬家也不越區；保證大安人小事都是她的大事，絕不荒廢選民服務。

因羅智強過往多次表態要選台北市長、總統，去年還轉戰桃園市長，並大動作辭掉台北市大安、文山區市議員職務，遷戶籍到桃園揚言要落地深耕，如今為參選大安區立委，又把戶籍遷回台北市，鍾沛君發文也被解讀就是劍指羅。