台灣世界展望會於開學前發放各項助學金共逾2500萬元，幫助台東3350位清寒兒少安心上學。（世展會提供／莊哲權台東傳真）

台灣世界展望會為幫助經濟處於劣勢的孩子順利就學，減輕家長的負擔，於開學前發放助學金，幫助台東3350名貧困兒少上學，共計發放各項生活扶助金2500萬元，支持清寒學子完成學業，目前就研究所的小瑛從6歲就開始受資助到直大學畢業，她非常感謝資助人及創世的一路陪伴。

「謝謝資助人、展望會和社工老師一路的陪伴和幫助，讓我在艱困的環境中依然可以上學，擁有自己的人生」，小瑛4歲時父親就病逝，由大陸籍母親獨自養育她與哥哥，一家人居住的房子過戶給小瑛的大伯父，伯父透過法律裁決，決議讓小瑛一家人住到年滿20歲，目前全家已搬離，在外租屋。

小瑛將家人過去曾遭受的困境轉化為成長的助力，並確立自己的職涯方向，大學選擇就讀法學系，求學期間成績優異，目前進修研究所，未來將報考法務相關工作，憑一己之力照顧媽媽，小瑛6歲時就受展望會資助一直到大學畢業，她說，未來在課業、工作與生活上，都會繼續努力。

台灣世界展望會東區辦事處處長蕭文榮指出，台東地域狹長，經濟以農業為主，收入普遍不高，尤其在偏鄉、離島地區，地處偏遠、交通不便、教育資源缺乏，上學往往要離鄉背井，額外負擔住宿、交通與生活費，讓貧困學子的求學路，更加艱辛。

蕭文榮指出，世展會在開學前發放助學金，幫助台東3350名貧困兒少上學，共計發放生活扶助金、營養扶助金、教育扶助金逾2500萬元；也邀請社會大眾伸出援手，捐款幫助台東縣內弱勢學童上學，讓受助的家庭與兒童逐步邁向自立之路。