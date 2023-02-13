數十萬西班牙人在當地時間周日12日湧入馬德里街頭，要求政府改善首都醫療保健服務系統，這是馬德里迄今為止最大規模的抗議活動。

據西班牙中央政府稱，超過25萬人在市中心集會。抗議活動組織者聲稱，實際人群增加了數十萬。 許多抗議者手上拿著寫有「健康權是一項人權，捍衛醫療服務」等西文標語的牌子。

據悉，衛生工作者協會領導了這次示威，該協會獲得西班牙左翼政黨、工會和普通公民的支持。民眾認為馬德里保守派領導的政府，正在拆除公共醫療保健系統。近幾個月來，這些團體定期走上街頭，為這場大型抗議積聚了力量。

馬德里地方政府主席伊莎貝爾．迪亞斯．阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）聲稱，左翼競爭對手為了政治利益，趕在西班牙大部分地區5月舉行的地方選舉之前，策畫這場大遊行。

衛生工作者聲稱，儘管阿尤索的行政部門人均收入最高，但在西班牙所有地區的初級衛生保健方面的支出確是最少的；馬德里每在醫療保健上花費2歐元，就會有1歐元花在私營部門。反政府人士認為，這會造成患者長時間等待以及醫護人員過勞。