現代人喜歡來杯手搖飲紓壓，但健康意識抬頭，許多人傾向於自製鮮奶茶，不過究竟該先倒紅茶還是牛奶？醫師表示，牛奶蛋白在高溫時會發生變化，所以先泡好熱茶再加入牛奶，可能會造成牛奶的風味改變，泡奶茶最佳方式是將紅茶倒入涼牛奶之中。醫師並提醒，千萬不要加太多糖，因為糖有9大傷害，例如加速身體老化、導致脂肪肝、增加周邊神經病變風險。

新竹國泰醫院婦產科醫師張瑜芹在其臉書粉專表示，有關自製鮮奶茶應先倒牛奶還是茶，有兩派說法，其中一派認為，先加牛奶風味較佳，另一派則認為，先倒紅茶才能品味紅茶風味。

她表示，她有朋友稱，牛奶蛋白在高溫時會發生變化，所以先泡好熱茶再加入牛奶，可能會造成牛奶的風味改變，若將紅茶倒入涼牛奶之中，則不會出現這種情況，所以泡奶茶最佳的方式是先倒牛奶再加紅茶。

她提醒，不論先倒茶還是先倒牛奶，千萬不要加太多糖，因為可能會造成皮膚老化、情緒低落、容易蛀牙、加速身體老化、記憶力減退、體重增加、增加糖尿病與心血管疾病的風險、導致脂肪肝、增加周邊神經病變風險。