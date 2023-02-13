綠營側翼近日在臉書貼出桃園燈會休息區的照片，批評像告別式，結果發現標案是時任桃園市長的鄭文燦時代發包出去的，遭反酸偷嘴鄭文燦。國民黨桃園市議員詹江村更挖出《桃園燈會計畫書》，內容直指設計圖12月2日就提交鄭文燦市府，讓粉專「政客爽」直呼：這個男人太狠了！

「傻寶余宛如出來打球，原廠商計畫書在這！妳這能力想到立法院？側翼也想當立委？」詹江村今(13日)在臉書發文酸余表示，當時她身為桃園市政府資科局長，得標廠商送來的計畫書，她不但沒有意見，她們還用限制性最有利標方式，護航讓綠媒得標。

詹江村質疑，現在換張善政執政，驗收是能改變設計嗎？余宛如如果嫌醜，當時怎麼不講話，現在才來放馬後炮？「還是說妳這個酬庸的官員，上班時間都在當側翼，做梗圖修理議員，根本沒有搞清楚狀況！」

「這個男人太狠了！詹江村！直接挖出桃園燈會計畫書！」政客爽指出，上面不但有綠營側翼嘲笑的設計圖，還有明確的時間是「去年12月2日」就提交給鄭文燦市府了。他直酸「原來華國美學、像告別式都是鄭文燦同意的美感阿！」

政客爽還在留言區秀出余宛如不久前的護航言論截圖：「標案不是前朝發的，責任就在前朝。日前傳出桃園燈會的休息區設計的像靈堂，結果國民黨推說是前朝發的包。」

網友也酸「鄭文燦的靈堂，張善政除了上三柱香還能負啥責任？」、「好了啦塔綠班，自己搞的鍋硬要甩給別人揹，很難看啦～」。