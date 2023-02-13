TEA TOP轟蜜蕎麥（右）北部65元，南部60元。（TEA TOP提供）

西洋情人節就在明天，手搖飲店也搭上熱潮推優惠，讓情侶從飲品中感受甜蜜。手搖飲品牌TEA TOP第一味今年開發全新健康飲品「蕎麥茶」與「轟蜜蕎麥」，並祭出第二杯半價優惠；大苑子則於今（13日）推出APP會員限定優惠，草莓飲品現省近50元。

蕎麥花的花語是「戀人」，故有「戀人花」之稱。TEA TOP的「蕎麥茶」加上蜂蜜端出「轟蜜蕎麥」，標榜蕎麥茶風味溫潤，帶有微焦香氣且飽含多種礦物質、維生素與膳食纖維，並且不含咖啡因也較不傷胃，蜂蜜也增添清爽順口的口感。即起至28日，凡購買「轟蜜茶」或「轟蜜蕎麥」，即可享第二杯半價優待。

大苑子則在14日當天推新品「莓好相遇」，以新鮮大湖草莓加上濃醇的許慶良鮮乳製成草莓牛奶冰沙、還能吃到整顆的新鮮草莓；今也推APP會員限定的情人節獨家優惠「莓好相遇（L）2杯258元商品券」、限量500組售完即止，若14日持本次活動商品券一次兌換2杯莓好相遇，隔日（15日）再獲得莓好蜜朵朵（L）86折優惠券。