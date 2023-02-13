曾以電影《海水正藍》、《獨立時代》入圍金馬獎最佳攝影的攝影師張展，2010年曾獲得金馬講最佳攝影奬的榮譽，今（13）日不幸傳出離世消息，學生《角頭》演員張再興在臉書證實噩耗，痛心表示：「我生命中第二個爸爸張展，昨晚以安詳的跟菩薩去修行，謝謝你這15年的陪伴。」

演員張再興在第二殯儀館送張展最後一程，並尊稱對方是生命中第二個爸爸，難過透露「昨晚以安詳的跟菩薩去修行，謝謝你這 15年的陪伴。因心情尚未能平復，謹以此發文，感謝今日眾親朋好友對遺族的安慰，隨文附上訃聞。」突然的離世令不少人訝異、痛心。

張展28歲起就踏入影視圈，他1978年考入中央電影公司，起初在燈光組服務，隔兩年轉任攝影組，成為林贊庭、林鴻鐘、林文錦、陳坤厚、張世軍等資深攝影師的攝影助理，1986年他首度擔任楊德昌導演的《恐怖分子》攝影師，歷年作品有《兒子的大玩偶》、《海水正藍》、《獨立時代》等等，他多次入圍金馬獎與金鐘獎，在業界多年的資歷，讓他曾任金馬獎評審，2010年憑藉電影《當愛來的時候》獲得第47屆金馬獎最佳攝影。

張展曾任中華民國電影攝影協會理事，也曾在台北藝術大學、中州技術學院擔任教師傳授知識與技巧，過去他提到希望能將電影的攝影技術向下紮根，達到薪火相傳的目的。他也鼓勵有志從事電影工作的年輕人要不怕吃苦，多向前輩請教，建立紮實功底，日後才能拍出優質作品進軍國際，如今逝世令不少學生和合作夥伴感到惋惜。