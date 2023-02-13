走過9個年頭的高雄一卡通公司，iPASS MONEY電子支付用戶突破550萬會員，儲值卡發行量超過3,800萬張，消費據點遍及全台超過44萬點，生活繳費項目超過3,500多項，單月轉帳金額衝破100億大關，單月儲值金金額更是一舉超過220億元，市佔近七成，領先全台，未來將在電子票證和支付的基礎之下，進入第三波的數據轉型新動能時代。

一卡通公司13日起至2月28日，在高雄駁二藝術特區大勇倉庫群，舉辦iPASS一卡通9週年「數據賦能．無限可能」的特展活動，13日並由高雄市長陳其邁、一卡通公司董事長廖泰翔、以及台灣連線公司（LINE）董事長陳立人等人共同揭幕。

一卡通公司董事長廖泰翔致詞指出，一卡通iPASS MONEY電子支付用戶，已經突破550萬個會員，儲值卡發行量超過3,800萬張，消費據點遍及全台超過44萬點，生活繳費項目超過3,500多項，單月轉帳金額衝破100億元大關，單月儲值金的金額，更是一舉超過220億元，市占近七成，相關應用場域及多項指標數據，都領先業界。

他說，成立滿9周年的一卡通公司，從電子票證、支付，除了交出好成績，更累積了龐大的數據資源，即將走進營運第三波成長期的一卡通，將充分運用這些巨量的數據賦能，創造未來商業營運模式與發展的無限可能。

挾著龐大的數據資源，一卡通公司13日同步宣布，與凱絡媒體公司董事總經理盧人瑞，簽署精準行銷導客數據商業合作模式，同時也與緯謙科技公司總經理夏志豪，簽署合作意向書，共同推動ESG綠色運具服務，著手進行POC驗證，協助企業實現減碳ESG目標。

廖泰翔表示，有了新策略合作夥伴的加入，將啟動一卡通全新的電子支付產業商業模式，而一卡通邁進3.0階段之後，將持續進化，加速支付生態圈的整合，積極推動企業數位轉型及服務優化，利用全域數據成為FinTech產業創新的領導品牌。