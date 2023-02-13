總體來看，個股漲多跌少，滬深兩市共逾3,300檔個股上揚，今日成交人民幣9,791億元。

截至收盤，滬指報3,284.16點，漲0.72％；深成指報12,113.61點，漲1.14％；創指報2,573.18點，漲1.1％。

盤面上，酒店及餐飲、飲料製造、啤酒相關概念股漲幅居前。養殖業、銀行相關概念股跌幅居前。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）

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