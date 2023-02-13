總體來看，個股漲多跌少，滬深兩市共逾3,300檔個股上揚，今日成交人民幣9,791億元。
截至收盤，滬指報3,284.16點，漲0.72％；深成指報12,113.61點，漲1.14％；創指報2,573.18點，漲1.1％。
盤面上，酒店及餐飲、飲料製造、啤酒相關概念股漲幅居前。養殖業、銀行相關概念股跌幅居前。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）
A股三大指數13日午後震盪走強，創指、深成指雙雙漲超1％，滬指跟隨上行。概念股方面，消費類股全線走高，酒店類股領漲，醫藥醫療股走強，軍工、製造類等集體活躍，ChatGPT概念震盪衝高。另一方面，養殖類股全天下挫，銀行類股持續調整，航運類股走低，石油、煤炭開採相關概念股走弱。
總體來看，個股漲多跌少，滬深兩市共逾3,300檔個股上揚，今日成交人民幣9,791億元。
截至收盤，滬指報3,284.16點，漲0.72％；深成指報12,113.61點，漲1.14％；創指報2,573.18點，漲1.1％。
盤面上，酒店及餐飲、飲料製造、啤酒相關概念股漲幅居前。養殖業、銀行相關概念股跌幅居前。（禁止酒駕．飲酒過量有害健康）
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