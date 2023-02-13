不好的睡眠品質不只會影響隔天的作息，也可能是身體正在發出警訊，中醫師黃郁婷在臉書粉專發文指出，即便躺下後入睡快，但若起床後還是覺得累，就代表睡眠品質不佳；另外她也分享4個睡眠條件，只有完全符合才算睡得好。

黃郁婷表示，每個人的黃金睡眠時數會隨著年齡增長而有所不同，像是新生兒為15小時、青少年為8～10小時、成年人為7～9小時，老年人則為7～8小時。黃郁婷建議，一天至少要留8小時的睡眠時間，不管有沒有睡到8小時，最好在起床前8小時就開始躺在床上，若能睡足7小時很好，睡6小時則不太夠，因此不能只留6小時的睡眠時間，否則會影響睡眠品質。

黃郁婷引述美國睡眠醫學會的數據指出，要符合4個條件才算睡得好，包括在躺床後30分鐘內入睡、半夜醒來超過5分鐘的次數不超過1次、起床不會感到疲憊，以及睡醒後不記得夢境內容。

黃郁婷解釋，不記得夢境內容之所以是屬於良好的睡眠品質，是因為睡眠又分為「快速動眼週期」和「非快速動眼週期」，前者身體處於深度睡眠，但大腦還是清醒的，做夢通常會在這個時段發生；後者是身體和大腦都處於睡眠狀態，做夢也會在這個階段發生，但關鍵在於記不記得做夢內容，如果在此階段記得做夢內容就表示睡眠品質不是很好。

另外，黃郁婷指出，睡眠不同階段被打斷，代表不同臟器可能出現問題，例如凌晨1～3點是肝經運行的時間，因此肝不好或是肝有長血管瘤的人，可能會在這個時段醒來；更年期的話則沒有固定的時間，睡眠期間會一直睡睡醒醒好幾次；如果頻繁起床尿尿，則可能是腎氣虛的問題。