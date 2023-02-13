星雲法師圓寂弟子含淚跪送！曾自比是「小星星、一片浮雲」 發心：來生我還想再做和尚

星雲大師涅槃塔移動巡山 眾弟子跪送最後一程

佛光山開山宗長星雲大師今日上午10時在千華調佛號聲中，移動法體真身坐龕，10時25分由眾弟子護法體真身巡山，由心保和尚持傳爐、慧融法師持星雲遺照，眾弟子持本師釋迦佛尼佛供養，巡繞佛光山及佛陀紀念館，超過5萬名信眾聚集山頭上下兩側旁，等候大師法體巡過時跪拜叩首，於梵音聲中傳達對星雲大師的無盡追思及緬懷。

佛光山眾弟子及信眾在星雲大師法體巡山經過時，虔誠叩首膜拜，表達對大師無限的追思。(佛光山提供)

星雲大師圓寂讚頌典禮上午圓滿結束後，準備將大師法體真身坐塔巡禮佛光山時，眾弟子將大師的涅槃塔移出特別設計的步道，在把涅槃塔抬上車當下，疑因尺寸沒測量好一度卡住，所幸一名師父衝進辦公室拿螺絲起子，緊急拆除一些零件後解決問題，才讓涅槃塔順利巡山。

星雲大師法體真身巡禮路線行經大雄寶殿。(佛光山提供)

星雲大師法體真身巡禮路線行經不二門。(佛光山提供)

星雲大師法體真身巡禮路線行經頭山門。(佛光山提供)

佛光山與佛陀紀念館擠滿等候辭別信眾，場面肅穆莊嚴，備極哀榮，自發性來自世界各地的佛光人，含淚跪送大師法體真身最後一程。

星雲大師說「人生300歲」，今日圓滿。眾人懷著「不捨的心」淚崩赴佛光山，「合掌、頂禮、長跪、叩首」是心中唯一能表達的心情，頂禮跪拜慈心悲願開創人間佛教的高僧，不畏艷陽柏油燙，只為把握一期一會因緣，再結來生相遇，同行佛道。

星雲大師法體真身巡禮路線行經佛陀紀念館菩提大道。(佛光山提供)

星雲大師法體真身巡禮行經佛陀紀念館大門。(佛光山提供)

星雲大師法體真身巡禮路線，自雲居樓迎請，至選佛場，再右轉上佛光緣美術館總館，左轉經過抄經堂，進入成佛大道，右轉出東禪樓，下藍毗尼園-菩提路-右轉滴水坊-文教廣場-不二門-覺華園-出佛光山頭山門，右轉興田路後左轉進入佛陀紀念館，再至擎天神路-右轉成佛大道-萬人照相館-菩提廣場-再左轉上擎天神路-繞佛光大佛一圈後出佛陀紀念館大門。

當大師法體真身沿路緩緩經過，來自5大洲的各方信眾虔誠跪拜，不分男女老幼，大家雙手合十述說他們對大師的感謝與心中話，這就是「給人歡喜」的大師，記憶在人心中，情義留人間，讓眾人不捨。

「南無本師釋迦牟尼佛」佛號梵唄聲不間斷，就如眾人聲聲呼喚大師早日乘願再來，帶領僧信二眾，繼續建設人間淨土。

大雄寶殿前成佛大道架設大型螢幕轉播，處處可見坐輪椅、拿柺杖的信眾，不辭遠途，把握因緣來拜別，獻上心中滿滿的真摯想念，時而合掌祝願，時而頻頻拭淚。

超過5萬名信眾同時聆聽星雲大師〈真誠的告白〉 最後的囑咐，「我雖然帶走了你們對我的尊重，帶走了你們給我的緣分，帶走了你們對我的關懷，帶走了你們與我的情誼，未來我會加倍補償你們。」

星雲大師也告誡弟子，所謂「有佛法就有辦法」，凡我信者，要實踐慈悲、喜捨、結緣、報恩、和諧、正派、服務、正常、誠信、忍耐、公平、正義，發心、行佛……這些都是佛法，能夠實踐，你就會有辦法。讓眾信徒堅信，大師遺留下來的法語將使佛教法脈更加弘大。