中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅即將出訪俄羅斯，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，王毅將與俄方就下階段中俄關係發展等深入交換意見，並願與俄方一道推動雙邊關係。俄羅斯副外長魯堅科也在同日表示，俄中兩國正在研究組織雙方外長首次會面的方案。

財聯社報導，汪文斌指出，中俄是新時代全面戰略協作夥伴，近年來在兩國元首的戰略引領下，中俄關係保持健康穩定發展勢頭，各領域合作成果豐碩。訪問期間，王毅將與俄方就下階段中俄關係發展以及共同關心的國際和地區熱點問題等深入交換意見。

汪文斌強調，中方願以此訪為契機，與俄方一道推動雙邊關係，繼續沿著兩國元首確定的方向穩步前進，維護雙方的正當權益，為世界和平發揮積極作用。

俄羅斯衛星社報導，魯堅科在接受採訪時表示，莫斯科和北京正在研究組織俄羅斯外長拉夫羅夫與中國新任外長秦剛首次會面的方案，在其他層面也有擴大會面的雙向意願。

據其稱，兩國外長還積極發展在驟變國際形勢下的互動。他還提到，1月9日拉夫羅夫與秦剛進行了首次電話交談，並邀請他在方便的時候訪問俄羅斯。