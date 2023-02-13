今有媒體報導，新北住都中心一名主管將公務車挪做私人使用一事，新北住都中心回應，去年12月接獲匿名舉報內容後即著手調查，該名主管坦承確實便宜行事私用公務車事實，深表懊悔，並主動返還公務車油資及ETC費用共1萬4260元，考量其為初犯，且無詐欺、背信、貪汙等意圖，中心長官已當面嚴厲訓誡並嚴禁日後再次發生，並將本案為年度考績的考核依據。

住都中心表示，調查程序中，該名主管說明由其保管該輛公務車，絕大部分時間皆供同仁公務使用，不過懊悔表示，確實便宜行事私用公務車事實，深表懊悔，除主動返還公務車油資及ETC費用共14260元，相關衍生的路邊停車費與中心完成駐點外站前的車位租金則是由其私人負擔。

住都中心說，由於案發當時，中心針對契約使用的租賃公務車管理規定未盡完善，因此中心隨即修訂相關租賃車輛管理使用辦法，並廣為向內部宣導，加強後續管理與規範。

住都中心表示，都更整合相當困難，駐點人員時常需要外出拜訪民眾，建立與住戶間的互信，不時還需要夜間或假日加班服務住戶；更曾有同仁冒著風雨，循線前往深山，只為找到一位失聯的老奶奶屋主，鍥而不捨的態度值得肯定。

當初是為體恤同仁工作辛勞及照顧人身安全，配置公務車提供社會住宅、都市更新業務使用，期盼所有同仁的努力表現不會被此次事件抹滅，對於造成社會觀感不佳，中心深表歉意。