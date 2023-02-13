ISO 27001是目前國際上使用最廣泛，且最完整的資訊安全管理系統標準，主要協助企業確保內外部的資訊資產安全、降低未來資料外洩的損失。為確保大數據公司業務資訊機密性、完整性及可用性，決定引進國際級ISO/IEC 27001認證標準，並先以《KEYPO大數據關鍵引擎》及《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》等兩款數據分析應用的MarTech行銷科技工具率先進行，2022年6月成立資訊安全管理委員會，從教育訓練、法規查核、程序書擬定與內外部稽核等過程，全力建立PDCA管理循環流程，嚴格把關所有工作的規劃、執行、查核與行動，以確保工作目標與優良品質的達成。

大數據公司至今已服務超過500間各產業龍頭企業，旗下《KEYPO大數據關鍵引擎》、《KEYPO BOT輿情機器人》、《KEYPO即時警報器》、《FANSDO粉絲行為追蹤器》、《KEYDERS網路意見領袖搜尋引擎》、《FANTI人群輪廓分析》等多款高品質數據分析應用的MarTech行銷科技工具，獲得許多國內外獎項肯定，同時也為客戶提供最即時及全面的網路輿情風向、目標市場喜好與消費者行為，滿足客戶的網路行銷需求。