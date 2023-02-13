Appier的強勁表現是基於區域市場與垂直產業客戶的持續擴張，搭配強大的產品協同效應與up-sell與cross-sell策略，成功維繫客戶。2022年東北亞（63％）在高營收佔比的基礎上仍持續高成長；垂直產業擴張成為大中華區（20％）新的成長引擎；美國和EMEA市場（12％）因為總體潛在市場（TAM）規模龐大，持續驅動業務成長，營收年增逾7倍。

Appier在2022年來自遊戲、娛樂、電子書和線上串流媒體產業成長顯著，營收年增10個百分點，占總營收的38％；僅次於營收占比最高的電子商務（43％）；其後依序為其他網路服務（12％）、消費品牌與銀行金融保險業（7％）。因數位產業將數位策略視為疫後新常態的轉型重點，預期此一強勁需求將保持延續。

Appier總客戶數在2022年增加26％，業務效率的提升促使Appier成功提高客戶終身價值（LTV）達64％，客戶獲取成本（CAC）成功降低為12％。LTV的提升是基於較低的客戶營收流失率與較高的單一客戶毛利；CAC則是受到新客戶獲取成本降低與新客戶數增加而帶動。

2023財測目標為全年營收年增31％，達到255億日圓，2023年整體前景樂觀，預計全年毛利年增35％，全年營業利益成長約10倍至5.35億日圓，EBTIDA來到23.4億日圓，年增72％。延續此一強勁的業務動能，Appier預期將達成營業利益率2.1％目標。

Appier指出，對今年充滿信心，第一方數據趨勢與AI領域新技術帶來的影響、公司在區域市場與垂直產業的策略性擴張，及其對先進創新技術的關注，都將鞏固業界對Appier解決方案的需求，並將客戶的行銷投資轉換為可預期的回報。