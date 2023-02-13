國民黨副主席夏立言近期前往中國大陸展開交流，先後會見中共國台辦主任宋濤和中央政治局常委王滬寧，卻遭民進黨多次抨擊。為探知台灣民眾對此事的看法，以及夏立言這次行程是否會對藍營2024選情造成影響，Youtube頻道《桃園孫先生》在12日發起網路投票。

截至2月13日下午5點，在針對「國民黨副主席夏立言前往大陸訪問」的題目上，有超過一萬人參與投票，其中「對國民黨2024總統立委選情會加分」選項占據壓倒性的優勢，有78%人支持；而「對國民黨2024總統立委選情會扣分」、「對國民黨不加分也不扣分」兩個選項都有10%的人認同，並列第二名；「沒意見」的則有2%。

對於夏立言此次前往中國大陸，不少參與投票的網友都稱讚，「如果兩岸能夠好好的相處，是雙贏、反之雙輸，血畢竟濃於水，時間會令水乳相融的」、「要做事，也要會講」、「早就該拋橄欖枝了！」、「兩岸交流，坐下來談是對的呀！不交流是…愛打仗嗎？」

另也有網友針對2024大選提出意見，稱「國民黨請推出會贏的組合，千萬不要有私心！」、「做不好就不用給機會，要輪替輪替」、「只要國民黨能勇敢的走親中愛台反美國路線，國民黨才能走出困境」、「國民黨圓事，民進黨鬧事」。