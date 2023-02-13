綽號「虎哥」的王男在網路收費招攬登山，張男等人參加2019年3月的馬博橫斷線，行前玉管處即公告雪訊，領隊王未要求、檢視雪攀裝備，入山前玉山山頭已積雪、沿途登山隊告知因積雪撤退，仍堅持帶隊強攻秀姑巒山，張姓隊員不慎滑落崩壁身亡，一審依過失致死罪判1年8月；張家屬提告求償，一審判賠346萬餘元，可上訴 。

王男領有高山響導及雪地野外求生求搜救訓練結業證，自2014年起在臉書社群網站收費招攬登山隊，張男等人參加馬博橫斷線登山隊，規劃2019年3月12日至19日登山，路線從南投東浦進、花蓮玉里出，每人繳團費8000元及保險費500元，王擔任領隊。

玉管處在2019年3月7日、11日及12日均在官方網站公布玉山下雪，籲山友因應氣候驟變，若無雪地訓練技術及裝備，莫貿然上山。王男僅在群組提醒攜帶簡易冰爪，並表示如無冰爪，無須刻意準備。

登山隊5人3月12日從台中出發，抵南投縣信義鄉東埔登山口時，已見玉山北峰積雪，王未重新要求及檢視隊員備妥雪攀裝備即上山，當晚夜宿觀高工作站時，有登山隊領隊告知秀姑巒山等地下雪、天候不佳，決定撤退；隔天夜宿白洋金礦山屋時，2名登山客也告知，秀姑巒山天氣不佳、積雪而決定改道，王男等仍持續行程。

登山隊3月14日抵秀姑巒山登山口，沿途已積雪，王男強行決定帶隊以輕裝備攻頂，原路返程途中，僅穿簡易型冰爪的隊員張男，不慎滑落崩壁墜落致創傷性休克身亡。

張男家屬提告，台中地院依過失致死判王男徒刑1年8月，王不服上訴，二審駁回，仍在訴訟中。張妻及2兒子提起民事求償。

王男否認過失，自承沒注意到玉管處雪訊公告，抗辯指稱，他在登山口有安全宣導，要求隊員量力而為，走不動就主動撤退，且馬博拉斯橫斷線是高難度登山路線，有「百岳四大障礙之一」封號，張報名時宣稱已爬過50多座百岳，應有能力判斷積雪、簡易冰爪的危險性。但他事後查出，張妻謊報百岳資歷，也未提登頂照供參、還留假電話。

王男說，曾徵詢隊員是否撤退，但隊員不願撤，自甘冒險選擇繼續，若不是隊員同意，即使領隊堅持，也不可能繼續行程。他並指控張不聽安全指示，放下保命登山杖，雙手拿手機拍照才墜落，抱怨「出了包，家屬來怪領隊」，但刑事一審卻以他證據造假，不予調查。

不過，3名隊員作證，在山上是否前進或撤退，都是領隊王男決定，而他從未徵詢要不要撤退。

民事庭法官認為，依《國家公園法》等法令規定，領隊有承擔隊員的安全、看顧義務，王對張死亡應負過失侵權責任，王明知山區積雪，隊員雪攀裝備不足，仍帶隊強行攻頂，致隊員不慎滑落身亡，已違反職責。至於張是否持手機拍照，無法免除領隊過失責任。

法官審酌山難事故過程、王男及隊員的供證述，認定王及張應各負一半的過失責任，判決賠償精神撫慰金、喪葬費等費用給張妻、長子及次子，各124萬8300元、122萬2500元及99萬8300元，共346萬9100元。