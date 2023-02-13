一名國一女生近日出現咳嗽、鼻塞，不時還會眨眼、甩頭、聳肩，媽媽以為是感冒，到診所拿藥超過一周都沒改善，後來醫師診斷為妥瑞氏症，對症下藥一次就痊癒；小兒科醫師施勝桓指出，臨床發現開學季也是妥瑞氏症好發期，懷疑是青少年壓力症候群的一種表現。

全台國中小13日開學，近日在腸胃型感冒、新冠肺炎以及流感交錯流行下，坊間小兒科、家醫科以及耳鼻喉科病號驟增，小兒科醫師施勝桓發現少數妥瑞氏病患以偽感冒症狀表現，導致久治不癒，這名國一女生就是其中一例。

媽媽帶孩子就診時表示，女兒咳不停、鼻音濃重、感冒超過一周了，到其他診所吃藥都沒改善，但和孩子對談，施勝桓發現女孩還合併眨眼、甩頭、聳肩、表情怪異等症狀，診斷是妥瑞氏症，給予神經鎮靜藥物服用，很快症狀就緩解。

施勝桓解釋，研究發現妥瑞氏症的病因，與腦部多巴胺受體的過度反應有關，臨床也發現，開學、轉學、搬家、換床以及父母吵架等環境轉變是五大妥瑞氏症發作促因。

施勝桓指出，妥瑞氏症好發於青少年，盛行率約5到10％，其致病的機轉目前仍不清楚，有研究發現，妥瑞症可能和遺傳及環境因素有關；而其疾病機轉在於神經傳導的巴胺受體過度反應有關，就像拍皮球，拍太大力皮球彈太高，也造成受神經傳導的五官、四肢抽搐，在治療方面，透過師長輔導，患者情緒有所紓發後，症狀可不藥而癒，或可使用讓神經鎮靜藥物緩解。