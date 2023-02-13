111學年度桃連區高級中等學校免試入學試模擬分發結果，今天公告結果，學生可在3月底前至網站查詢結果。桃園市教育局表示，這次參加分發入學學生共2萬811人，其中1萬7454人錄取，總錄取率高達83.9％。

教育局指出，試模擬免試入學報名至分發作業，其重要價值在於要讓學生熟悉升學流程，這次學生平均選填志願數有17個，其中第1志願序獲錄取者占46.38％，前3志願序獲錄取者占92.94％，顯示學校輔導學生進行志願選填發揮功能，學生多能準確選填志願。

教育局說，雖然這次有3357名學生未獲分發，在正式免試入學分發前仍可以參考教師及家長的建議，思考未來求學規畫。一般生名額也沒有全數招生額滿，尚餘243個名額，經分析此類學生未獲分發的主因，在於志願序佔15分，前3志願序影響甚大務必慎重選填。

教育局建議，學生家長應善用每3個志願序同分，且職業類科跨校同群視為同一志願序計分的設計，輔導孩子規畫出最有利的選擇，再者，未分發學生平均選填志願數偏少，將請學校加強輔導，讓學生在免試入學正式志願選填時就將志願數儘量填滿，教育局強調，每位學生可選填的志願數共有30個，鼓勵參加免試入學時儘可能把志願數填滿。

教育局另提及，此次試模擬分發，有2名5A學生選擇職業類科，突破傳統社會價值的志願排序，鼓勵學生適性選擇並請學校輔導學生找出最適合的進路。建議學生及家長考量興趣、性向、專長及就近入學原則，避免過度依賴試模擬分發結果，開學後學校亦將進行學生適性輔導工作，積極協助孩子適性升學進路準備。