味王大股東先前就爆發股權官司，味王的大股東為知名「青果大王」陳查某家族，目前傳到第三代。第二代穎川建忠（原名陳建忠）高齡百歲，已失智多年，穎川建忠2014年起因健康因素淡出集團經營，之後子女分成兩派，一派為長子穎川浩和、三子穎川万和與老臣陳清福（現任味王董事長）聯手的長子派，另一派則是次子穎川欽和、穎川建忠妻子穎川千穗及女兒穎川玲華、穎川秀玲組成的次子派，兩邊掀起經營權之爭。

去年4月周刊就曾報導，次子派主張味王老臣陳清福持有的大洋僑果等控股公司股權，為父親穎川建忠「借名登記」，陳清福為受託管理，向法院提出父親失智前親口說要陳清福吐出股權的關鍵會議記錄，獲得法官認定，判決陳清福必須歸還集團11家控股公司股權給穎川建忠。不過一審判決後，雙方持續法律訴訟。

陳查某家族早期以經營台日香蕉貿易致富，身家雄厚，估計家族資產超過千億元，尤其陳查某家族為味王、民視等知名企業大股東，格外引發外界關注。不過大股東的股權官司為家族內鬨，並非單純針對味王等特定公司。

味王以生產王子麵、味精聞名，為國內老牌食品廠，除了台灣，也銷售到泰國及越南，公司多年來營運穩健。公司去年營收63.79億元，年增9.6％；前三季稅後純益5.37億元，年增48.7％，換算每股純益2.26元。