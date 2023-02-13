桃園市中壢區公所在北富台社宅基地旁進行綠美化工程，工程使用回收再利用土方驚見棉被、塑膠管等廢棄物。（謝美英提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市中壢區公所在北富台社宅基地旁進行綠美化工程，工程使用回收再利用土方，民眾卻發現，這些土方未經處理，土堆裡甚至有塑膠袋、木條甚至還有棉被讓人傻眼，且新建工程的高度與一旁民宅形成高低落差，大雨一來恐有安全疑慮。

中壢區公所回應，中壢區富台段377地號簡易綠美化工程基地位於中山東路三段331巷底，土地管理單位為國防部政治作戰局，多年來閒置並遭民眾棄置廢棄物，公所在去年針對北富台社宅周邊路段完成瓶頸道路打通，經地方盼活化土地促成這次綠美化工程，而工程使用的回收土方，來源則是同樣由中壢區公所發包之中壢區仁和段非營利幼兒園新建工程出土供應，民眾所見的廢棄物應是綠美化工程基地閒置時遭人丟棄，並非移置土方內含，已要求工程單位得清除相關廢棄物後再進行填土作業，土方填築過程除篩除不適用材料如大型石塊等，仍需應依規定壓實。

附近民眾也說，該處簡易綠美化工程地勢高度比附近住家高，土方面積又大，擔憂日後如果下大雨或有颱風恐有坍方疑慮，市議員謝美英接獲陳情到現場會勘，發現土方中不只有石塊、土石和磚頭，甚至還有棉被、塑膠袋、塑膠條、木條等廢棄物。

謝美英說，政府工程使用回收再利用土方，但是挖土過程應該先整理過土方才能移置，否則內含廢棄物包羅萬象，不但不利於未來綠美化植栽，工程品質也讓人擔憂，要求施工單位務必加強工程品質。

中壢區公所表示，該簡易綠美化工程預算約500萬元，施作項目有環狀步道、休憩座椅、景觀高燈及地毯草等，完工後將成為居民休閒散步的好去處。至於，緊鄰基地周邊住戶反映填土及安全性問題，將於基地旁離鄰房圍牆1.5米處佈設草溝及矮蹲做區隔，以減緩當地民眾安全及排水疑慮。