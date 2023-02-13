有的人因長時間獨自一人久了，不安全感便會湧現上來，這時為了想要有人陪伴，而容易陷入一段戀愛中，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙魚座、雙子座、獅子座生活中因害怕寂寞，所以會為了填補心靈上的空虛而戀愛。

▍雙魚座

雙魚座把愛情看得很重，嚮往童話故事或偶像劇中的情節，若遲遲等不到緣分，便會難忍受獨自一人，他們心軟、寂寞的心情易被貼心舉動觸動，這時就會不知不覺陷入愛情中，當初只是為了想戀愛而戀愛，但過段時間，雙魚座可能會開始後悔，覺得自己應該有更好的對象。

▍雙子座

雙子座不是那種甘於寂寞的人，他們活潑好動、愛玩愛鬧，哪能忍受長時間孤單一個人呢？再加上雙子座對待愛情的態度較隨興，容易為了想戀愛而戀愛，甚至只是為了好奇而跟誰在一起一陣子，總之就是不想一個人。

▍獅子座

對獅子座來說，寂寞是一種忍受，愛面子的他們，無法忍受被人指點，不管別人有怎樣的揣測他們都無法忍受，為了讓自己看起來「臉上有光」，甚至滿足愛熱鬧、喜歡有人捧的個性，他們會為了戀愛而戀愛，證明自己有魅力。