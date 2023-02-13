范育誠送給縣府同仁的一句話是「人生要立志，講話要有哏」。（周麗蘭攝）

雲林縣府法制科科員范育誠11年前即取得律師資格，5年前立志考取司法官，但前4年成績都差一大截，去年他破釜沉舟自願降調為科員，每日清晨5點到辦公室讀書到7點，下班後自習到10點，一年內累計讀書8萬5000分鐘，今年放榜從10241人脫穎而出金榜題名，率取率是1.8％。

范育誠擔任法制科長5年期間協助縣府解決許多法律難題，但他的人生目標是司法官，2018年決定給自己最後一次機會，自許用5年時間準備，考到49歲為止，但前4年都名落孫山，去年他已49歲，決定降調為科員全心應試。

范育誠其實3年來每日自律至少讀100分鐘，2020讀5萬7011分鐘、2021年讀6萬6305分鐘、去年2022年辭官後，更讀了8萬5705分鐘，總計20萬9021分鐘，折算145天，相當於不眠不休讀4個多月。

他表示，當科長雜務多，讀書時間短也無法專心，降調為科員後，每天清晨5點到辦公室讀書到7點，下班後再自習到10點，在辦公室讀書是因為沒有床，比較不會懈怠。

他每日必讀教科書、參考書、解題、研讀法院實務見解，反覆思考以融會貫通，累計讀100本書，偶爾放鬆就騎重機放空，上車後一路從南投騎到花蓮再折返，騎重機是因為可以騎很久不停。

范育誠去年通過一試、二試、三試，最近放榜終於在111年公務人員特種考試司法官考試金榜題名，通過的158人中他應該是年紀最大，從錄取資料顯示，50歲以上0人，46歲至50歲有4人。

逢甲大學財稅系畢業的范育誠送給縣府同仁的一句話是「人生要立志，講話要有哏」，立志才會有目標，人生有意義，做人有幽默感比較容易打成一片。