許多人會在情人節送「巧克力」給喜歡的人表達愛意，營養師高敏敏則提醒大家，市售巧克力大多都加很多油、糖，送巧克力記得選這款，「越純的巧克力，對健康越有益！」

高敏敏在臉書發文寫下巧克力的製程，巧克力是由「可可果」生產出來的，可可豆經發酵、曬乾、烘培、碾碎與去殼，取出「可可豆仁」，可可豆仁研磨、精煉，變成「可可膏」，可可膏可再製成「可可塊」及「可可脂」；可可塊則可研磨成可可粉。

高敏敏表示，市售常見的巧克力有黑巧克力、牛奶巧克力、白巧克力。黑巧克力是可可脂加可可粉或可可膏；牛奶巧克力則是可可脂加可可粉或可可膏以及乳粉；而白巧克力是可可脂加乳粉。

高敏敏解釋，「75％的巧克力代表它有75％的可可塊，剩下的25％就糖或香料、乳化劑或其他添加物組成，所以％數越高的巧克力，苦味通常最重，但也相對有更多營養成分。」

為什麼純的黑巧克力比較好呢？高敏敏表示，純的巧克力含多酚類、黃烷醇、礦物質鈣鉀鎂、及抗氧化物質，適度攝取對人體健康有益，可穩定情緒，增加幸福感、減少腦霧、保護心血管、養顏美容。

高敏敏建議，選擇純度較高的黑巧克力，70％以上佳，「就算是白巧克力或牛奶巧克力含糖量通常也超高，吃多了不僅會往橫的長、血糖起伏高、也容易影響心情。」