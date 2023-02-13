大陸男星陳飛宇是知名導演陳凱歌和女星陳紅的兒子，17歲拍攝影視劇，在許多作品中出演男主角，近年憑藉《點燃我，溫暖你》爆紅，深情又帥氣的形象擄獲不少粉絲芳心，近日卻爆出與女粉絲發生關係，網友扒出該女粉絲已經結婚，陳飛宇疑似當了小王，讓許多人感到震驚。

大陸狗仔「超能攝影陽陽」13日在微博發文，爆料男星陳飛宇和小網紅「是亦琳吖」從2021年就在一起，且多次在長沙高檔酒店開房，並丟出疑似陳飛宇的床照，照片中疑似陳飛宇的男子赤裸上半身閉眼熟睡，狗仔指出釋出照片中男子痣和耳朵形狀等外觀特徵與陳飛宇相似，直接咬定男子就是陳飛宇，女方只露半邊臉，和「是亦琳吖」相當神似，事件曝光後引起許多人熱議。

網紅「是亦琳吖」被指是床照女子。（圖／微博）

女方目前26歲，與陳飛宇差了4歲，有人發現該網紅2017年的時候是陳飛宇的站姐，在電影見面會現場都能看到她的身影，當時陳飛宇才17歲，兩人就有私下連絡，且有博主透露「是亦琳吖」已經結婚，爆料者是女方老公，網路上接著爆出她的婚紗照，照片中新郎新娘親密互動，新郎身型較為寬胖，而女方的已婚身分更是讓陳飛宇的處境雪上加霜，有網友稱陳飛宇的行為是「男小三」，翻出陳飛宇工作室2021年表示自己單身的言論，網友紛紛調侃：「這下真的一砲而紅」。

該網紅（紅圈）被發現是陳飛宇站姐。（圖／微博）