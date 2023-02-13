自然系景觀餐廳「royal petite garden老爺小花園」，綠意盎然的用餐環境宛如都市叢林裡的一處祕境花園。(老爺小花園提供)

「甜蜜久久雙人套餐」提供3種主菜讓客人選擇，照片為海鮮雙拼。(老爺小花園提供)

令人期待的西洋情人節即將到來，雖然是周間上班日，過節儀式不能少。自然系景觀餐廳「royal petite garden老爺小花園」推出應景的「甜蜜久久雙人套餐」，含沙拉、湯品、麵包、主餐、主食、造型甜點、飲料，雙人浪漫價1999元加1成，業者再招待2杯蘋果氣泡酒，讓酸甜氣泡的躍動為情人節饗宴開胃升溫。

位於台北松江南京商圈伊通公園旁的自然系景觀餐廳「royal petite garden老爺小花園」，以供應義式風格料理為主，店內外植栽不少，營造綠意盎然的用餐環境，宛如都市叢林裡的一處祕境花園。

迎接西洋情人節，業者推出「甜蜜久久雙人套餐」，精選前菜「煙燻鮭魚沙拉佐巴沙米可醋」，美得像座可以吃得小花園，主廚將燻香鮮嫩鮭魚捲成玫瑰花狀製造視覺浪漫，搭佐爽脆生菜鮮爽開胃，繽紛用色讓人食慾大開。主餐則有奶香濃郁、鹹鮮彈牙的人氣料理「明太子鮮蝦義大利麵」，或柔嫩香料雞肉揉合馨香黑松露的「松露雞肉燉飯」可選。

三款主菜有「德州牛排」，10至12盎司份量過癮，香煎約五分熟享用，肉質甘美，口感滑嫩；而「海鮮雙拼」則是細嫩肉質的香煎鱸魚搭配鮮濃醬汁，焗烤海虎蝦吃得到飽滿鮮香的肉質；「噶瑪蘭戰斧豬排」選用台灣噶瑪蘭黑豚，肉質鮮甜有彈性，口感細緻豐厚，搭配獨特木質香氣的牛肝菌一起入口，風味迷人。

造型甜點「甜心寶盒」端上桌令人眼睛一亮，掀開白巧克力製成的可食用上蓋，紅色愛心是酸香綿密的覆盆子慕斯，底層用70％巧克力慕斯與覆盆子果醬堆疊出酸甜濃郁層次，而粉紅微波海綿蛋糕口感蓬鬆柔軟。「甜心寶盒」粉色系造型和酸甜滋味，帶給情侶們浪漫好「食」光。

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