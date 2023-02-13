近年一句流行語「阿姨我不想努力了」，點出不少人想躺平的心聲，但在現實生活中若真的遇到「阿姨照顧」該如何選擇？一名女網友分享自己和交往三年的男友近期分手，原因是男友在外有了小三，在她多方查探之下，才知道小三竟是一名已經抱孫的阿姨，且年紀也足足大了男方18歲，她也在文中開嗆阿姨「18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？？」。

一名女網友在臉書《匿名公社》中發文表示「以為母子戀、祖孫戀這種事情都是動作片或是新聞事件裡面才會出現，沒想到有天會發生在自己身上」，她表示在生日當天發現交往三年的男友背叛自己在外和別的女人交往一年多，讓她一夕之間從正宮淪為小三，更震撼的是「多方查探之後，發現外面的女人是位年紀大了男方18歲的阿姨」，這位阿姨不只有兒子、女兒，連孫子都有了，讓原PO相當傻眼直呼「事情發生的太震撼，直至現在還處於震驚的狀態之中」，她公開小三職業表示對方是一名房仲，也在文中狠酸「阿姨，18公分固然好吃，但差18歲，體力真的跟得上嗎？？」。

原PO表示，自己在事發當下不是檢討阿姨，但是後來阿姨不僅大方承認自己是小三，還要求男友跟正宮保持距離，以及男友下班後不能和正宮聯繫，讓她相當無言，氣得直說「男生就是渣是垃圾沒錯，但阿姨自己也認了自己是小三」，原PO透露，由於男友和阿姨目前同居，阿姨也要求男方不能和原PO聯絡，如此荒謬的行徑也讓她相當生氣，坦言「男方我已放生」。

貼文曝光後掀起網友熱議，有人表示「這男的問題大到你不值得跟他在一起，他還去跟阿姨在一起？我覺得啦，趁年輕離開他吧」、「只有累死的牛，沒有犁壞的田」、「阿姨坐地能吸土你行嗎」、「可能他不想努力了」、「阿嬤有錢可以讓他少奮鬥30年，這種渣渣送她就好，不然交往久了換你人財兩失」、「人家寧願要老ㄟ，也不要你」。