不是人人都能到頂尖大學念書，因此能夠體驗一下頂大的校園風氣讓不少人嚮往。一位彰化師範大學女大生近期到美國頂尖的柏克萊加利福尼亞大學短期交換，直呼「在這裡讀書的日子，學到最多的應該是認識這個世界有多大吧」。不過許多網友認為，即使成功到國外開了眼界，回到台灣還是會被慣老闆壓榨，因此其實沒什麼用。

在柏克萊大學讀了1個月的原PO在Dcard發文表示，以前她覺得高學歷根本沒什麼了不起，享受人生比較重要，不過交換之後她才發現，高學歷份子了不起的不是多能背書、多會讀書，「而是多認真在過自己的生活，還有看得有多遠」。

原PO提到，許多柏克萊學生在大學就開始接計畫、實習、寫研究、自己創業，每一步都跨得很高很遠，「他們不是在讀書，而是在為目標努力，而且那些目標都是很國際級的」，像是進入蘋果公司實習、把自創的機器人送餐事業做大、拿到跨國大銀行全職職缺，「就算讀一個普遍人會覺得冷門的考古學或細胞學，他們也能把它搞到變成國家級研究員…」。

原PO指出，不只學術上，柏克萊學生們玩社團也能做到頂尖，很多社團都是企業職涯諮詢社，就連類似大傳社的傳播媒體社團，也能做到跟TikTok、IG、好萊塢電影合作，音樂性社團也能做出名曲讓別人到各國音樂會演奏，「他們不是只會念文字，而是把文字擴大成能力，把能力擴大成生產力」，讓原PO直呼世界真的很大。

許多網友看了之後紛紛回應，「認識到世界多大，開了眼界之後，還是回台灣被慣老闆壓榨」、「我覺得可以反過來想想，就算開了眼界又能幫老闆賺到多少錢⋯」，不過也有人認為，「世界真的很大，你很榮幸能夠出去，台灣真的太小，思考也容易侷限，就像一個鳥籠一樣。我也是出國後真正體驗到這些」、「正所謂行萬里路勝讀萬卷書，看過了世界的大，別忘了訂計畫讓自己走出去」。