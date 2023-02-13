上個月，美國北卡羅萊納州首府羅里市(Raleigh)的警察，在逮捕一名黑人男子的過程，對他射擊了3次電擊槍，不幸造成男子致死，涉案的6名警察在事後強迫休假等待調查。現在警方隨身攝影機畫面已公布，死者生前與警方衝突時，曾說過自己有心臟問題，但遭到無視，6名警官可能面臨二級謀殺罪。

華爾街日報(The Wall Street Journal)報導，根據羅里市警察局長帕特森 (Estella D. Patterson)在發生致死事件後，寫給市長的備忘錄表示，32 歲的丹瑞爾‧威廉斯 (Darryl Tyree Williams) 在1月17日凌晨2點，與一名朋友在路邊停放的汽車裡，此時警察羅賓森(CD Robinson)和湯馬斯(JT Thomas)警官對進行了「主動盤查」，據據警方說法，他們「看到車上有酒瓶和大麻」，於是要求車內人員下車，威廉斯與他的同行友人照做，但過程並不客氣。

NC: Officer 3# Body Cam of Darryl Williams' arrest

據警察隨身紀錄儀的畫面，羅賓森命令道：「把你的雙手放在車上，如果你不聽從，我就給你戴上手銬。我不是想給你戴上手銬。」

不久之後，羅賓森從威廉斯的口袋裡拿出一張折疊的美元鈔票，裡面有一種白色粉末狀物質。備忘錄稱，基於這一發現，警察決定以持有「可疑物質」為由逮捕他，也就是上手銬，背手式的。

原本配合搜身的威廉斯，不願被上手銬並試圖逃跑，並說：「這是怎麼回事？為什麼？我們什麼都沒做！」

此時場面變得緊張起來，其他警察加入追捕，此時羅賓森對威廉斯發射使電擊槍，他立即倒地。其他警察命令他把手放在背後。威廉斯仍然試圖掙脫，再被電擊槍打中，然後再次倒地。警察追上了他，再給他戴上手銬。

追捕的50秒時間裡，威廉斯曾說：「我有心臟問題，請別再那樣做。」

然而，警察給他戴上手銬後，威廉斯已失去意識，警察呼叫緊急醫療人員，但為時已晚，沒有呼吸，也沒有脈搏。即使持續進行心肺復蘇術，但被送往醫院後，仍在凌晨3點01分宣布死亡。

警方備忘錄稱，威廉斯的車上發現了兩把槍，其中一支可能是失竊物，此外還有大麻和不明物質。

北卡州司法互助組織「解放」(Emancipate NC)決定幫助威廉斯的家人司法維權，負責人布拉格羅夫 (Dawn Blagrove)說，必然要討個公道，首先必須開除涉案警察，並停止這種不合理的「主動巡邏」、「主動搜查」。