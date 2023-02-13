冠鸊鷈在水中覓食時，尤其是生動的大口咬住魚、浮出水面的畫面，也是攝影愛好者喜愛的。（愛鳥攝影專家學者周俊雄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

冠鸊鷈在水中覓食時，尤其是生動的大口咬住魚、浮出水面的畫面，也是攝影愛好者喜愛的。（愛鳥攝影專家學者周俊雄提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣蘭陽平原是候鳥的天堂，近日保育類候鳥「冠鸊鷉」進入繁殖初期，出現在頭城、礁溪一帶，頭上頂著「龐克頭」，超萌模樣引起許多攝影愛好者前往捕捉俏皮畫面；愛鳥攝影專家學者周俊雄指出，可惜台灣鳥友拍攝不到牠們可愛「求偶舞」的畫面，但生動覓食抓魚樣也是讓攝影同好殺光底片，驚呼不已。

冠鸊鷈身長約46至61公分，為台灣五種鸊鷈科中體型最大，共同特點是雄鳥和雌鳥較相似，繁殖期的冠鸊鷈頭上會有黑色冠羽，臉側及上頸具栗紅及黑色鬃毛狀飾羽；非繁殖時羽嘴粉紅色、羽色轉淡，頭上羽冠較不明顯，臉側及上頸飾羽消失、體背黑褐色變淡。

被列為稀有冬候鳥的冠鸊鷉，宜蘭連續2年都有看見蹤影，2021年出現1隻，去年冬季12月初陸續飛來2隻，出現在頭城鎮竹安河口、礁溪鄉王通塭大池塘一帶，讓鳥迷為之瘋狂、爭相追蹤；加上近日春天來了，動物繁殖求偶中，冠鸊鷉也進入繁殖初期，繁殖羽頭上黑色羽冠愈明顯，呈現「龐克頭」模樣，可愛極了！

周俊雄表示，冠鸊鷈擅長潛水，習性單獨活動，捕食魚類、昆蟲及水中無脊椎動物等，且繁殖期會以企鵝姿勢站立水面，表演雙鳥並肩奔跑的「求偶舞」，成鳥還會發出深沉、洪亮的叫聲；可惜牠們只是來台度冬，所以台灣鳥友無緣見到稀奇的求偶舞。

他說，冠鸊鷈在水中覓食時，尤其是生動的大口咬住魚、浮出水面的畫面，也是攝影愛好者喜愛的，通常需要發揮極度耐心等候，因牠們呆呆的在水面上睡覺，可能就要花上幾個鐘頭的時間等待了；也因宜蘭的好山好水，吸引候鳥們來此過冬，讓其他各地的愛鳥攝影者羨慕不已。