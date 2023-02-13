苗栗縣高接梨栽培面積超過1500公頃，其中三灣鄉栽種豐水梨穗，約有80公頃，但從去年底到今年1月，接連幾波寒流來襲，加上豪雨不斷，導致高接梨穗嫁接受到寒害影響，無法抽穗、花苞長不大，三灣鄉農會粗估全鄉存活率僅剩3成，農友也大嘆血本無歸。

根據農委會統計，受到1月下旬寒流影響，台中市損失最多，作物以高接梨穗損失9493.3萬元，目前已啟動天然災害現金救助，而據統計資料苗栗縣高接梨穗至少也損失600多萬元，災情相當慘重。

三灣鄉以豐水梨穗為最大宗，同樣受到寒流、豪雨來襲，本來應該開花，但因為氣候影響，完全無法授粉。「大家都全軍覆沒！」陳姓梨農感嘆表示，他翻刀重新嫁接3次，有的好不容易開出小花苞，但輕輕一碰就斷掉，他評估自己的果園損失5成多。

苗栗三灣鄉農會指出，從去年12月底開始是三灣豐水梨穗嫁接期，農友剛嫁接完梨穗，正要抽穗的時候，碰到好幾波寒流，而且一直有下雨，導致養分沒辦法向上輸送到梨穗，就沒辦法開花，或是花瓣提前凋萎，豐水梨穗本來就不多，遇到寒害更是難存活，推估全鄉存活率只剩3、4成。

苗縣府農業處表示，因為低溫寒流，導致全縣高接梨穗陸續有遲發性災情，除三灣鄉有農損，包括卓蘭、大湖、西湖等鄉鎮也有受損情況，縣府預計2月底前，邀請農政單位前往勘災，若確定因寒流導致受損面積達20％以上，將報請農委會依農業天然災害現金救助辦法辦理現金救助。