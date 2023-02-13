引發一連串爭議的高端疫苗（6547），10日公布1月營收為「0千元」，較去(2022)年同期減少2.35億元，增減比-100％。臉書粉專「不禮貌鄉民團」狠酸，綠營側翼宣稱的「訂單接不完」根本在唬爛，那些炒股獲利的人早就賺飽跑光了。PTT鄉民表示：「業務員沒選上市長就GG」、「笑死，還說國外搶著買」、「轉國營事業算了」、「2024誰主打清查高端弊案我就投誰」。

高端自2021年在台灣開打後，曾喊出行銷全球1億劑的目標，但後來高端戰士們卻都沒辦法出國，還要自費做PCR，今年1月營收數據顯示「0元」。士林地檢署於去年12月搜索高端母公司基亞，約談董座張世忠等18明相關人士，並諭令張世忠以30萬元交保，檢調懷疑高端自2020年2月至2021年7月，涉嫌趁公告疫苗測試及政府簽約等利多、利空消息發布前，進行內線交易。

「增減百分比-100％。當初就說了，很多情報都是假消息，目的也是想拉股價！」不禮貌鄉民團11日發文表示，什麼南美、東南亞國家準備下訂單，後來都證實根本沒有，還有綠營側翼宣稱「訂單要接不完了」，根本就是一堆唬爛王。當時說這些事，一堆人還來罵是我們在「唱衰本土」，其實那些該賺飽的早就脫手了。現在檢調也已立案調查，衛福部官員和高端高層是否有涉及內線交易和炒股，就等著繼續看吧。

PTT鄉民表示：「早就吃飽了」、「然後股價還漲」、「史上最扯」、「股票撈飽了^^」、「鑽石業務都離職了」、「韭菜都割完了」、「功成身退」、「全世界最頂的」、「殷實商人，護國神山」、「圖利廠商，天經地義」、「業務員變市民了」、「好酷，竟然可以看到-100％的」、「笑死，還說國外搶著買」、「只能給下個政府查了」。

還有人酸「從20幾塊炒到417元」、「炒股票早就賺飽解套了，哪需要營業額？」、「去問建仁院長啊」、「蔡英文生日那天還漲停的股票，真有趣」、「2024誰主打清查高端弊案我就投誰」、「轉國營事業算了」、「業務員沒選上市長就GG」、「這種公司不用查？」